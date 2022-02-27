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Marion LMJM

Marion LMJM

Marion LMJM, на кириллице Марион ЛМЖМ (ЛМДЖМ) - француженка певица, баянистка, автор песен, ютубер.Она стала популярной в славянских странах благодаря своим видеороликам на YouTube, в которых она исполняет русские народные песни на вокале и баяне.

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