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Со светлым праздником Рождества Христова!

Сегодня в России православные христиане празднуют Рождество Христово. Рождество, рождение, день рождения – кажется, это радость, которая может быть понятна каждому.

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