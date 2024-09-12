Лист теста и пачка сосисок: быстрый перекус готов за 5 минут. С собой и детям в школу

Домашние сосиски в тесте значительно отличаются от тех, что продаются в уличных киосках. При использовании качественных ингредиентов, всего за несколько минут можно приготовить вкусный и сочный перекус, который подойдет как для домашней трапезы, так и для еды на вынос.
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