Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Всего через несколько минут после получения от БпЛА координат цель была поражкна пакетом из 16 реактивных снарядов на расстоянии свыше 30 километров.
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