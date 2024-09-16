7 автомобильных проектов СССР, которых мы никогда не видели на дорогах

Интересные советские автомобили, не пошедшие в серию/ Фото: rusautomobile.ru Советская эпоха вместила в себя все виды транспортных средств – от простых и функциональных до удивительно инновационных автомашин, многие из которых сегодня являются предметами коллекционирования.
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