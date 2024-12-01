Прогноз погоды в Крыму на 1 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 1 декабряВ Симферополе +4 и пасмурноВ Севастополе +8 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +4 и пасмурноВ Черноморском +2 и пасмурноВ Джанкое +2 и пасмурноВ Ялте +8 и пасмурноВ Алуште +8 и пасмурноВ Керчи +2 и небольшой дождьВ Армянске +1 и дождь со снегом.