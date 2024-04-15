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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 апреля, день

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 апреля, день

Последствия удара новейшим боеприпасом УМПБ Д-30СН по складскому цеху в Сумах, источник – Телеграм-канал Военный Осведомитель Фронтовая сводка на утро 15.

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