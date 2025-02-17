Профессор Цикунов: ПТСР родителей может приводить к нарушениям у их потомства

Ученые Института экспериментальной медицины создали модель развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у крыс и обнаружили, что симптомы расстройства могут передаваться их потомству, рассказал "Газете.
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