За июнь 2024 г. инфляция во Франции замедлилась до 2,2%

Французское Национальное статистическое управление Insee сообщило, что за июнь 2024 года инфляция в этой стране мира замедлилась до 2,2% год к году и для сравнения, то в мае французы фиксировали у себя инфляцию в размере 2,3% в годовом выражении.
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