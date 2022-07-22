Без прививок и лицензии: Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарного законодательства на оленеферме в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. Животные на оленеферме «Гринфилд парк» в Завьяловском районе оказались не привиты от опасных заболеваний, а само заведение работает без лицензии.
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