В «ЛизаАлерт» опровергли слухи о детской игре «Исчезни на сутки»

В «ЛизаАлерт» опровергли слухи о деструктивной «детской игре» под названием «Исчезни на сутки». Очередная волна таких сообщений в соцсетях возникла после исчезновения 7-летнего мальчика в Москве на этой неделе.
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