From Hormuz to the Caucasus: The New Geography of Energy Security

Every crisis in the Middle East returns the world’s attention to the same stretch of water. When tankers are seized, or missiles fly near the Persian Gulf, oil prices move, insurers reprice risk, shipping reroutes, and the United States repositions naval and airpower to keep the Strait of Hormuz open.
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