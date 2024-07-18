Военные ВС РФ сорвали ротации подразделений ВСУ в ДНР и Запорожской области

Военнослужащие Восточной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и пресекли ротацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.
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