«Не сберегли»: как хоронили убитого ракетой ATACMS свердловского срочника. Фото, видео

В Верхней Салде (Свердловская область) простились с солдатом-срочником Даниилом С., погибшим 20 ноября 2024 года в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
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