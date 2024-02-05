Армия РФ сбила за сутки два украинских разведывательных беспилотника

Российские подразделения противовоздушной обороны сбили два разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки войск "Запад" Ярослав Якимкин.
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