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Петербургский дневник

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Два троллейбуса временно изменят маршруты в Петербурге

Два троллейбуса временно изменят маршруты в Петербурге

Сообщает ГКУ «Организатор перевозок» В связи с невозможностью проезда по Новочеркасскому проспекту у Комаровского проезда временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №7 и 33, сообщается в Телеграм-канале ГКУ «Организатор перевозок».

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