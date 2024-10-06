Два троллейбуса временно изменят маршруты в Петербурге

Сообщает ГКУ «Организатор перевозок» В связи с невозможностью проезда по Новочеркасскому проспекту у Комаровского проезда временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №7 и 33, сообщается в Телеграм-канале ГКУ «Организатор перевозок».
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