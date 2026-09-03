Бензин АИ-92 побил рекорд на бирже: что это значит для водителей

В первый день осени АИ-92 обновил ценовой рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже: тонна топлива подорожала на 4,36% до 75,477 тысячи рублей, впервые преодолев отметку в 75 тысяч.
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