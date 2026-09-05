Следствие не может докричаться до экс-министра связи

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову заочно предъявлены обвинения по делу о финансовой пирамиде «Finiko».
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