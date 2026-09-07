Мошенники начали красть аккаунты через фальшивые голосования

Мошенники начали похищать аккаунты в мессенджерах под видом голосования в конкурсах. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД, сначала злоумышленники взламывают чужую учётную запись, а затем от имени её владельца создают чат поддержки и приглашают туда его знакомых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ НАТО может за час...
- ДВ Порог "легального...
- В МВД предложили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым