Русская весна

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Враг атаковал Москву: сбиты 2 БпЛА, московские аэропорты ночью прекращали работу (ФОТО, ВИДЕО)

Враг атаковал Москву: сбиты 2 БпЛА, московские аэропорты ночью прекращали работу (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 22 августа враг предпринял попытку атаки на Москву, как и в прошлые разы, прибегнув к беспилотной авиации.

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