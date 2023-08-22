Враг атаковал Москву: сбиты 2 БпЛА, московские аэропорты ночью прекращали работу (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 22 августа враг предпринял попытку атаки на Москву, как и в прошлые разы, прибегнув к беспилотной авиации.
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