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Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Не пора ли расстрел вводить предателям и коррупционерам!?
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9 час.
алекс кузь
В ссср шли в бой за родину,  сегодня - все за газ, нефть или валежник.
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6 час.
Александр Денисов
Если всех евреев из правительства вычистить(а их там в качестве помощников, референтов, советников чуть больше чем дохрена), то утечка информации значительно уменьшится.
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39 мин.

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