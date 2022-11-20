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Гленн Ходдл: «Роналду на ЧМ-2022 захочет доказать «МЮ» свою правоту и показать миру, что он еще один из лучших. Португалия может воспользоваться этим»

Экс-хавбек «Тоттенхэма» Гленн Ходдл ждет хорошей игры на ЧМ-2022 от Криштиану Роналду. «Учитывая все то, что случилось с ним в клубе, я думаю, что он готов вцепиться в эту возможность.

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