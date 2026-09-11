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ДумаТВ

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Пленный из ВСУ рассказал о сокращении гуманитарной помощи украинским военным

Пленный из ВСУ рассказал о сокращении гуманитарной помощи украинским военным

Пленный Александр Курий заявил, что ВСУ получают меньше гуманитарной помощи от гражданских. Он объяснил, что многих помогавших армии мобилизовали, а у оставшихся стало меньше работы.

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