Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Китай разработает Закон об атомной энергетике в 2025 году, говорится в докладе о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, представленном на рассмотрение проходящей 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.