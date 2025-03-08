Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Китай разработает Закон об атомной энергетике в 2025 году, говорится в докладе о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, представленном на рассмотрение проходящей 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)