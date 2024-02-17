Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    И ЧТО ВЛАСТЬ ПРОГЛОТИТ ЭТО УНИЖЕНИЕ  РАДИ ТЕХ КТО НА ЭТОМ КЕШУзбекистан присое...
  • Николай Аленов
    Всех чурок на родину в срочном порядке без права на возвращениеУзбекистан присое...
  • Vasily Golov
    2.3 Создание империи Чингисхана и Монгольская империя 2.4 Монгольская империя Юань (1271—1368) 2.5 Постимперский пери...Случилось страшно...

Стамбулу-2 не бывать. Ультиматум России по переговорам с Украиной

Стамбулу-2 не бывать. Ультиматум России по переговорам с Украиной

Александр Ростовцев.  В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что мирные переговоры весной 2022 года в Стамбуле «дошли до очень высокой стадии», но после того, как Москва проявила «жест доброй воли» и отвела войска от Киева, кавээнщики с Банковой приняли решение воевать и дальше, получив соблазнительные заверения о поддержке из Вашингтона и Лондона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх