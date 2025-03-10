Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за «советы» Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева из-за его высказываний в интервью украинскому журналисту Александру Гордону (внесен Минюстом в список иноагентов).
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