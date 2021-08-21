Закон и Порядок

135 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mila К
    Дети Донбасса – дети войны… В школу по долгу не ходят они. Солнца не видят и не гуляют… «Детьми подземелья» себя н...Владимир Корнилов...
  • Иван
    Нет, вряд-ли.О на же ннемка, в конце концов.Владимир Корнилов...
  • Владимир Горякин
    И мир забыл им это. А нужно все им выставить теперь. Еще за Детей и стариков Донбасса.Владимир Корнилов...

От бронированных Хамви, до ударных вертолётов. Богатые трофеи сделали Талибан мощнейшей запрещенной организацией планеты.

От бронированных Хамви, до ударных вертолётов. Богатые трофеи сделали Талибан мощнейшей запрещенной организацией планеты.

Бронированные Хамви заменили бойцам запрещенного Талибана традиционные для радикалов пикапы с пулемётами.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Иван
Благодарите Бога, что тупые США не завезли в афган ядерное оружие...
Николай Титов
Не могу представить, как эти - с трудом умеющие читать и писать люди, будут со всей этой техникой управляться?! Нужны знания, хорошая проф. подготовка и организованность, т.е грамотное тактическое применение. Возможно они это и создадут, но года через три. А за это время многое поломают и изуродуют. Все это можно сравнить с деревом увешанным плодами, но корни-то остались в США. Плоды полежат несколько лет и уйдут в прошлое, а новых без корней не вырастет. Только если они не договорятся о снабжении, а это значит Талибан будет уже не Талибан, а более-менее светское, со всей необходимой инфраструктурой государство. Если это возможно, то нам врали, что они дикие религиозные фанатики. А зачем? Правда все равно вылезет!
Валерий Подгузов
С автомобилями и пулемётами они справятся. С обслуживанием и горючим будет сложнее, полевые госпитали, вертолёты и самолёты талибы будут продавать, в том числе, и в РФ. Их освоить в условиях Афганистана, обслуживать и ремонтировать - не реально.

Картина дня

наверх