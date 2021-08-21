От бронированных Хамви, до ударных вертолётов. Богатые трофеи сделали Талибан мощнейшей запрещенной организацией планеты.

Закон и ПорядокВоенное делоОт бронированных Хамви, до ударных вертолётов. Богатые трофеи сделали Талибан мощнейшей запрещенной организацией планеты. Бронированные Хамви заменили бойцам запрещенного Талибана традиционные для радикалов пикапы с пулемётами.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванБлагодарите Бога, что тупые США не завезли в афган ядерное оружие...Николай ТитовНе могу представить, как эти - с трудом умеющие читать и писать люди, будут со всей этой техникой управляться?! Нужны знания, хорошая проф. подготовка и организованность, т.е грамотное тактическое применение. Возможно они это и создадут, но года через три. А за это время многое поломают и изуродуют. Все это можно сравнить с деревом увешанным плодами, но корни-то остались в США. Плоды полежат несколько лет и уйдут в прошлое, а новых без корней не вырастет. Только если они не договорятся о снабжении, а это значит Талибан будет уже не Талибан, а более-менее светское, со всей необходимой инфраструктурой государство. Если это возможно, то нам врали, что они дикие религиозные фанатики. А зачем? Правда все равно вылезет!Валерий ПодгузовС автомобилями и пулемётами они справятся. С обслуживанием и горючим будет сложнее, полевые госпитали, вертолёты и самолёты талибы будут продавать, в том числе, и в РФ. Их освоить в условиях Афганистана, обслуживать и ремонтировать - не реально.Комментировать
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