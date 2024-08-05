Золотая рыбка может отличить музыку одного композитора от другого

Способности рыб распознавать музыку всегда вызывали интерес у исследователей. Одним из самых впечатляющих открытий в этой области стало обнаружение того факта, что золотые рыбки способны различать композиции разных авторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии