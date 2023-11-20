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Кевин Дюрэнт набрал 39 очков, 8 подборов и 10 передач, «Финикс» был сильнее «Юты» во 2-м овертайме

Кевин Дюрэнт набрал 39 очков, 8 подборов и 10 передач, «Финикс» был сильнее «Юты» во 2-м овертайме

«Финикс» в воскресенье одолел «Юту» во втором овертайме – 140:137 ОТ. Звездный форвард «Санз» Кевин Дюрэнт записал на свой счет 39 очков (14 из 27 с игры и 7 из 7 с линии), 8 подборов и рекордные для себя в сезоне 10 передач.

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