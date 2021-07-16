Место Брэдли Била в сборной США может занять Кристиан Вуд

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Центровой «Хьюстона» Кристиан Вуд претендует на место в олимпийской сборной США. Американцы ищут замену защитнику Брэдли Билу, который вынужденно отправился на карантин по здоровью и безопасности.