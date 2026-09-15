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Царьград

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"Проблема такой величины, что о ней боятся говорить": Враги России могли заполучить чувствительные данные и доступы

"Проблема такой величины, что о ней боятся говорить": Враги России могли заполучить чувствительные данные и доступы

Юрий Баранчик допустил, что враги России могли заполучить чувствительные данные и доступы: "Проблема такой величины, что о ней боятся говорить".

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