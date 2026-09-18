В Омске сносят пристройки-павильоны к кинотеатру «Маяковский». В разные годы здесь располагались кассы, цветочный магазин, фастфуд, офис мобильного оператора, оперативная полиграфия, магазин натуральной косметики и другие компании.
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