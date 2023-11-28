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Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»

Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»

«Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города.

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