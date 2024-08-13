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ДЕНЬГИ — ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ДЕНЬГИ — ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

С давних времен деньги играли ключевую роль в развитии человеческого общества. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что деньги — это не просто средство обмена, а эквивалент энергии, движущей мир? Энергия, в физическом смысле, представляет собой способность совершать работу.

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