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Мик Шумахер о 6-м месте в квалификации: «Всегда любил гонки в дождевых условиях»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер остался доволен своим выступлением в квалификации к Гран-при Канады. Шумахеру удалось закончить сессию на шестом месте – это его лучший результат в карьере в «Формуле-1».

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