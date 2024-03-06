Сегодня движению ЮИД 51 год

Сегодня, 6 марта, Госавтоинспекция РТ отмечает День создания отрядов юных инспекторов движения. За долгие годы своего существования ЮИД вырастил множество образованных и законопослушных участников дорожного движения.
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