Дональд Туск встретился с протестующими фермерами в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск 9 марта встретился в Варшаве с протестующими фермерами.По данным издания SuperBiznes, Туск встретился с лидером политического движения АГРОуния Михалом Колодзейчаком и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским.
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