Пришёл ставить кран и украл собаку

Tania Еременко Ненавижу, когда обижают детей, собак и котов! Этих людей надо прививать от бешенства.

Лариса Дормидонтова Таких людей надо прививать насмерть соответствующими "прививками"! И плодят они таких же нЕлюдей. Да будет им и посередке бездна и по краям пусть навеки вечные!!!