Я работаю сантехником, уже много лет ремонтирую людям краны, унитазы. Народ всякий встречается, и квартиры разные.
Пришёл ставить кран и украл собаку
Комментарии
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Tania Еременко
Ненавижу, когда обижают детей, собак и котов! Этих людей надо прививать от бешенства.
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16 час.
Лариса Дормидонтова
Таких людей надо прививать насмерть соответствующими "прививками"! И плодят они таких же нЕлюдей. Да будет им и посередке бездна и по краям пусть навеки вечные!!!
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13 час.
Элеонора Коган
Нелюдь, изверг и садист.И правильно, нельзя таким людям доверять животных. Вы правильно, сделали, что забрали собачку Сэма, умнейшего пёсика!!!Теперь он живёт в прекрасных условиях и,самое главное, его там все любят!!!!!
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8 час.
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