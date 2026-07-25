War Zones Converging? Zelensky Says Ukraine Hit Ship "Transporting Military Cargo" From Iran Ukraine has rapidly expanded its one-way attack-drone campaign from the Sea of Azov into the Black Sea, claiming strikes against more than 180 vessels and maritime targets around the Crimean region over the past three weeks, according to Reuters.
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