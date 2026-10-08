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Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios

Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios

Президент России Владимир Путин уже октябре может встретиться в Москве со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

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