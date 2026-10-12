В Москве назвали число заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет На соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" зарегистрировались ИТ-специалисты из 41 государства, включая Россию, Казахстан, Турцию, Китай, ЮАР.
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