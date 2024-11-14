В смертельном ДТП в Свердловской области погибли пять человек

В смертельном ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли пять человек, а трое были ранены.Госавтоинспекция Свердловской области сообщила подробности аварии, которая произошла на 48 километре автомобильной дороги «Серов-Североуральск-Ивдель».