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Царьград

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В смертельном ДТП в Свердловской области погибли пять человек

В смертельном ДТП в Свердловской области погибли пять человек

В смертельном ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли пять человек, а трое были ранены.Госавтоинспекция Свердловской области сообщила подробности аварии, которая произошла на 48 километре автомобильной дороги «Серов-Североуральск-Ивдель».

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