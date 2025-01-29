В ожидании больших переговоров: кто сформирует повестку, тот выиграет

ЛК

Любовь Кузьмина

А.С Пушкин:" И сам обманываться рад". Мне иногда кажется то, что Путин служит не только России и российскому народу, но и еще кому то. Столько раз, сколько его "кинули" только за последние десять-одинадцать лет, вызывают смутные сомнения. Иногда кажется российские руководители похожи на детей возраста детского сада. Там их "кинули", здесь их "кинули", что то похоже на дорогу с разбросанными на ней граблями.