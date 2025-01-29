Мир в ожидании большого политического действа – Москва и Вашингтон в 2025 году всё-таки подошли если не к большой сделке, то к историческим переговорам точно.
В ожидании больших переговоров: кто сформирует повестку, тот выиграет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШН
Шеин Никита
Толково написано!
Ответить
19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А.С Пушкин:" И сам обманываться рад". Мне иногда кажется то, что Путин служит не только России и российскому народу, но и еще кому то. Столько раз, сколько его "кинули" только за последние десять-одинадцать лет, вызывают смутные сомнения. Иногда кажется российские руководители похожи на детей возраста детского сада. Там их "кинули", здесь их "кинули", что то похоже на дорогу с разбросанными на ней граблями.
Ответить
18 час.
Аурелия Запсенко
Не всё то золото, что блестит, не всё то правда, что публично на камеру ВВ говорит. Он так же создаёт вИдение, нужное ему. Всё происходит вне нашего поля зрения и слышания и,порой, за гранью обывательского понимания.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии