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Концерн BASF, основанный на берегах Рейна, уходит в Китай

Концерн BASF, основанный на берегах Рейна, уходит в Китай

Из "райского сада" Борреля идёт повальное бегство немецких компаний, эта проблема уже заслуживает развёрнутых материалов ведущих изданий.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Повальное бегство немецких компаний говорит о том, что здравомыслящих политиков в Германии не осталось! А избрал то кто Бербок, немцы, ну тогда хлебайте полной ложкой три раза в день!
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15 час.
Астон Мартин
А мы в Китае что ли и какая нам от этого выгода , полмира в Китай перебралось только нам от этого ничего не перепало ...свое надо строить и давным давно а не за других радоваться , сырьевая страна - это для африканских стран звучит может и гордо , но не для нашей , сырьевая страна - это не красит как минимум ...🥸
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15 час.

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