Концерн BASF, основанный на берегах Рейна, уходит в Китай

Повальное бегство немецких компаний говорит о том, что здравомыслящих политиков в Германии не осталось! А избрал то кто Бербок, немцы, ну тогда хлебайте полной ложкой три раза в день!

Астон Мартин

А мы в Китае что ли и какая нам от этого выгода , полмира в Китай перебралось только нам от этого ничего не перепало ...свое надо строить и давным давно а не за других радоваться , сырьевая страна - это для африканских стран звучит может и гордо , но не для нашей , сырьевая страна - это не красит как минимум ...🥸