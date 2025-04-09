Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с марта 2021-го В среду, 9 апреля, стоимость марки нефти Brent впервые с марта 2021 года упала ниже $61 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с марта 2021-го В среду, 9 апреля, стоимость марки нефти Brent впервые с марта 2021 года упала ниже $61 за баррель.
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