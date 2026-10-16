В Жердевке 57-летнему местному жителю вынесен приговор за поджог дома знакомых. В суде установлено, что в мае 2026 года обвиняемый находился в гостях у семейной пары в поселке Новый Свет 1-й Жердевского округа, но после того, как хозяева попросили его покинуть застолье, решил отомстить.