Киркорова и Лолиту исключили из "Зимнего SHOW"

Организаторы "Зимнего SHOW" сообщили об изменении состава артистов.Намеченное на 1 января "Зимнее SHOW" до сих пор находится в подвешенном состоянии из-за того, что из списка участников пришлось исключить хедлайнеров шоу – Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.