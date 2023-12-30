Киркорова и Лолиту исключили из "Зимнего SHOW"

Организаторы "Зимнего SHOW" сообщили об изменении состава артистов.Намеченное на 1 января "Зимнее SHOW" до сих пор находится в подвешенном состоянии из-за того, что из списка участников пришлось исключить хедлайнеров шоу – Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.
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