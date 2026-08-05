20+ историй из летних детских лагерей, пропитанных теплом костров и светлой радостью беззаботного лета

Вспоминая летний детский лагерь, многие из нас сразу же почувствуют на душе особое тепло. Отрядные дискотеки, первая робкая влюбленность, посиделки у костра и ощущение бесконечных каникул, когда впереди целое лето.
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