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«Мы в шоке: «Ты чего не разминаешься?» А он на расслабоне. И потом такой: «Ну все, я пошел». Голубева о том, как Малинин вышел на трибуну перед прокатом

В прошедшем сезоне американец Малинин победил на чемпионате мира в одиночном катании. – За Ильей Малининым удалось понаблюдать? – Конечно! Я видела этот легендарный прокат вживую.

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