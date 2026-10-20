Воспитанница балашихинской спортивной школы на соревнованиях по пауэрлифтингу в Мытищах завоевала золото в становой тяге и подъёме штанги на бицепс, установила рекорд России с весом 42 килограмма и выполнила норматив мастера спорта международного класса.